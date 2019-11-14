Яя Туре намекнул на возвращение в АПЛ

Полузащитник Циндао Хайню Яя Туре рассказал о желании вернуться к английскому чемпионату.

"Мне нравится идея вернуться в английскую Премьер-лигу, но это зависит от того, какая команда меня пригласит. Посмотрим, что произойдет. Иногда в Европе люди смотрят на возраст по-другому, но дело не в этом. Это зависит от клуба и того, чего они хотят достичь.

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Я не хочу заходить слишком далеко и предлагать себя, но я просто хочу, чтобы мне дали шанс. Я думаю, что буду играть один или два года максимум. После этого я хочу наслаждаться семьей и пытаться работать другими способами", – приводит слова Туре Goal.com.

Напомним, Яя играет за китайский Циндао Хайню с лета 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета греческого Олимпиакоса, Манчестер Сити, каталонской Барселоны, Монако, донецкого Металлурга и др.

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