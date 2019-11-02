Яя Туре получил глупое удаление в Китае уже на десятой секунде матча

Полузащитник Циндао Хайню Яя Туре отличился постыдным поступком в начале матча китайской Первой лиги с Наньтун Жиуин.

36-летний ивуарийский футболист нанес удар сзади по ногам сопернику на 10-й секунде встречи. Арбитр принял решение наказать Туре прямой красной карточкой после просмотра видеоповтора.

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Матч Циндао Хайню – Наньтун Жиуин завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный гол был забит на 90-й минуте.

Яя играет за Циндао Хайню с лета 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета греческого Олимпиакоса, Манчестер Сити, каталонской Барселоны, Монако, донецкого Металлурга и др.