Яя Туре натякнув на повернення до АПЛ

Півзахисник Циндао Хайню Яя Туре розповів про бажання повернутись до англійського чемпіонату.

"Мені подобається ідея повернутися до англійської Прем'єр-ліги, але це залежить від того, яка команда мене запросить. Подивимося, що станеться. Іноді в Європі люди дивляться на вік по-іншому, але справа не в цьому. Це залежить від клубу і того, чого вони хочуть досягти.

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Я не хочу заходити надто далеко і пропонувати себе, але я просто хочу, щоб мені дали шанс. Я думаю, що гратиму один чи два роки максимум. Після цього я хочу насолоджуватися родиною і намагатися працювати іншими способами ", – наводить слова Туре Goal.com.

Нагадаємо, Яя грає за китайський Циндао Хайню з літа 2019 року. Раніше хавбек захищав кольори грецького Олімпіакоса, Манчестер Сіті, каталонської Барселони, Монако, донецького Металурга та ін.

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