Яя Туре может перейти в Ботафого – там уже играет экс-звезда постсоветского пространства

Бывший полузащитник донецкого Металлурга, испанской Барселоны, английского Манчестер Сити и ряда других клубов Яя Туре близок к переходу в бразильский Ботафого.

Опытный ивуариец заинтересован в переезде в Рио-де-Жанейро, сообщает UOL Esporte.

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По информации издания, Туре хотел бы поиграть в одной команде с экс-хавбеком московского ЦСКА Кейсуке Хондой. Японец стал игроком Ботафого в начале февраля. "Большой огонь" ведет переговоры с 36-летним атакующим полузащитником через Маркоса Лейте – посредника, устроившего переход Хонды.

К слову, Яя Туре ныне пребывает в статусе свободного агента. В январе он покинул китайский Циндао Хайню.

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