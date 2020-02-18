Яя Туре може перейти в Ботафого – там вже грає екс-зірка пострадянського простору

Колишній півзахисник донецького Металурга, іспанської Барселони, англійського Манчестер Сіті та низки інших команд Яя Туре близький до переходу в бразильський Ботафого.

Досвідчений івуарієць зацікавлений у переїзді до Ріо-де-Жанейро, повідомляє UOL Esporte.

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За інформацією видання, Туре хотів би пограти в одній команді з екс-хавбеком московського ЦСКА Кейсуке Хондою. Японець став гравцем Ботафого на початку лютого. "Великий вогонь" веде перемовини з 36-річним атакувальним півзахисником через Маркоса Лейте – посередника, який влаштував перехід Хонди.

До слова, Яя Туре наразі перебуває у статусі вільного агента. У січні він покинув китайський Циндао Хайню.

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