Ботафого невероятно встретил Хонду – феерическая презентация японца

Фанаты Ботафого в невероятном восторге от трансфера Кейсуке Хонды и роскошно встретили игрока во время официальной презентации.

Ботафого официально представил Кейсуке Хонду перед трибунами домашнего стадиона, сообщает твиттер клуба.

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Несколько тысяч болельщиков собрались на трибунах стадиона и очень гостеприимно встретили японца. Добавим, что фанаты ярко встретили игрока и в аэропорту.

К слову, последним клубом Хонды был нидерландский Витесс, в составе которого Кейсуке провел лишь 4 матча в текущем сезоне, отметившись результативными действиями.

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