В среду в 24-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 24-й тур

Норвич – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Пукки, 1 – Заха, 60

Нереализованный пенальти: Заха, 63 (Кристал Пэлас)

Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3

Голы: Беднарек, 18 (аг.), Мин, 70 – Броя, 23, Эльюнусси, 80, Адамс, 82

Астон Вилла – Лидс – 3:3

Голы: Коутиньо, 30, Ремзи, 38, 43 – Джеймс, 9, 45+1, Льоренте, 63

Удаление: Конса, 87 (АВ, вторая желтая карточка)

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Норвич огорчил голкипера Кристал Пэлас уже на первой минуте: Рашица совершил безумный забег из центра поля левым флангом, прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на Иду, а тот в касание отдал на линию штрафного на Пукки – Тэему с лёта попал в левый угол ворот.

Чтобы отыграться, "орлам" понадобилось долгих 60 минут: Заха получил диагональ на левый фланг, обыграл защитника, сместился к линии штрафной и фантастическим ударом закрутил сферу в дальнюю девятку. Через три минуты Ааронс завалил соперника в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Заха с точки сотворил нечто невероятное, пробив в нескольких метрах от стойки. Пукки в конце матча имел шанс вырвать победу для Норвича, но головой пробил неточно.

В последнем матче дня Тоттенхэм встречался с Саутгэмптоном. Беднарек в середине тайма пытался спасти свои ворота после поперечной передачи и срезал мяч в сетку. Не прошло и пяти минут, как "шпоры" пропустили: несколько ошибок защитников, сфера отскочила к Брое и тот в касание восстановил статус-кво.

После перерыва Кейн мог выводить хозяев вперед, но после навеса Регилона пробил над перекладиной. В конце концов, в середине второго тайма Сон Хин Мин сумел увеличить преимущество лондонцев. За десять минут до завершения матча Ворд-Праус двумя фирменными навесами нашел головы сначала Эльюнусси, а впоследствии Адамса и положение Тоттенхэма стало критическим. Бергвейн в добавленное время, казалось, спас "шпор", но VAR взятие ворот отменил.

Лидс в матче с Астон Виллой вышел вперед уже на 9 минуте – постарался Джеймс. Мингс в середине тайма мог сравнивать, но пробил головой мимо стойки. Впоследствии Джеймс упустил возможность забить второй раз, сотряся перекладину, а через мгновение Коутиньо выровнял положение команд.

Незадолго до перерыва Филиппе ассистировал Рэмзи – 2:1, а за минуту до свистка дуэт оформил дубль – Коутиньо по ассистам, а Рэмзи по голам. Однако Лидс не успокоился и Джеймс головой успел забить "гол в раздевалку". В середине второй сорокапятиминутки Льоренте оказался первым на добивании и счет снова стал равным. За три минуты до завершения тайма хозяева остались в меньшинстве – Эзри получил вторую желтую карточку, однако это никак не помогло Лидсу.

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