"Я знал, что это закончится плохо": Марадона высказался о возможном ухода Месси из Барселоны
Легендарный Диего Марадона поделился мыслями относительно ситуации Лионеля Месси в Барселоне.
"Я знал, что это закончится плохо, и думал, что Лео уйдет из Барселоны. Это случалось и со мной. Барселона – это сложный клуб. Месси был там много лет, и к нему не относились так, как он того заслуживает.
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Он дал им все, вывел их на вершину, и захотел уйти, чтобы сменить обстановку, но они ответили "нет". Хлопнуть дверью просто: есть контракт, очень большой клуб, люди, которые тебя любят. Я не делал этого в Наполи", – поделился Марадона в интервью Clarin.
Напомним, Месси этим летом стремился покинуть Барселону из-за неудачных результатов команды и спорами с руководством клуба, однако остался, поскольку никто не был способен выплатить клаусулу в размере 700 млн евро.
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