"Я знав, що це закінчиться погано, і думав, що Лео піде з Барселони. Це траплялося і зі мною. Барселона – це складний клуб. Мессі був там багато років, і до нього не ставились так, як він того заслуговує.

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Він дав їм усе, вивів їх на вершину, і захотів піти, щоб змінити обстановку, але вони відповіли "ні". Грюкнути дверима непросто: є контракт, дуже великий клуб, люди, які тебе люблять. Я не робив цього в Наполі", – поділився Марадона в інтерв'ю Clarin.

Нагадаємо, Мессі цього літа прагнув покинути Барселону через невдалі результати команди та суперечки із керівництвом клубу, однак залишився, оскільки ніхто не був спроможний виплатити клаусулу в розмірі 700 млн євро.

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