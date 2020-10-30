Гвардиола "предал" Месси и определился с новым звездным трансфером, – Don Balon
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил отказаться от подписания Лионеля Месси.
Манчестер Сити после неудачного старта сезона задумался о звездном усилении, однако решил отказаться от трансфера Месси.
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По информации Don Balon, новым фаворитом Гвардиолы стал Мбаппе. Причинами для этого стал не очень яркое начало сезона от Лионеля и его возраст (аргентинец на 12 лет старше Килиана).
Отмечается, что трансфер Мбаппе не обойдется очень дорого – его контракт с ПСЖ завершается в 2022 году и француз не собирается продлевать соглашение с парижанами. Фаворитом на подписание Мбаппе является Реал.
К слову, Килиан в текущем сезоне сыграл в 7 матчах в составе ПСЖ, записав в свой актив 6 голов и 6 ассистов. Месси же 7 поединков в этом сезоне отличился 3 голами и 4 ассистами.
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