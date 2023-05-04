Бывший тренер Карпат, Мариуполя и ряда других клубов Александр Севидов назвал специалиста, который не отвернулся от него после судебного приговора.

"Единственный человек из футбольного сообщества, который мне написал и позвонил, – это Красников. Он сказал: "Саня, я через это прошел. Я знаю, как тяжело, когда тебя просто выбрасывают. Никто не разбирается, прав ты или не прав. Кто-то же должен быть виноват".

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Я знаю очень давно Красникова. Это лучший менеджер в Украине, который может собрать команду с нуля. Он уже не раз это доказывал. На него много грязи выливалось, выливается и будет выливаться", – сказал Севидов в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, в апреле 2020-го тренера дисквалифицировали на 5 лет (плюс 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года) по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Однако, в мае 2021-го Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Недавно CAS подтвердил это решение.

К слову, в 2013 году по решению CAS Евгению Красникову запретили заниматься футбольной деятельностью в течение пяти лет за организацию договорного матча Металлист – Карпаты. Однако, через два года КДК снял со специалиста дисквалификацию.

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