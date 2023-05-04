Колишній тренер Карпат, Маріуполя та низки інших клубів Олександр Севідов назвав фахівця, який не відвернувся від нього після судового вироку.

"Єдина людина з футбольної спільноти, яка мені написала і зателефонувала, – це Красніков. Він сказав: "Саня, я через це пройшов. Я знаю, як важко, коли тебе просто викидають. Ніхто не розбирається, правий ти чи неправий. Хтось же повинен бути винен".

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Я знаю дуже давно Краснікова. Це найкращий менеджер в Україні, який може зібрати команду з нуля. Він уже не раз це доводив. На нього багато бруду виливалося, виливається і буде виливатися", – сказав Севідов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у квітні 2020-го тренера дискваліфікували на 5 років (плюс 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки) у справі щодо участі ПФК Суми в договірних матчах. Однак, у травні 2021-го Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно. Нещодавно CAS підтвердив це рішення.

До слова, у 2013 році за рішенням CAS Євгену Краснікову заборонили займатися футбольною діяльністю впродовж п'яти років за організацію договірного матчу Металіст – Карпати. Однак, через два роки КДК зняв з фахівця дискваліфікацію.

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