"Решение Спортивного арбитажного суда вышло через несколько дней после избрания Андрея Павелко в Исполком УЕФА. Совпадение? Не думаю. Получив результативную часть решения, я не могу сказать, что удивился. Я был разочарован. Практически все слова в мой адрес – это ложь, которую они не позволили бы себе говорить в гражданском суде.

CAS поставил точку в деле о пожизненной дисквалификации Севидова

Могу сказать, что ни один процесс в украинском футболе не проходит без ведома Андрея Павелко. Андрей Васильевич, все, вас уже выбрали в Исполком УЕФА, можно уже заканчивать методы, которыми УАФ расправилась со мной. Это, конечно...

Судья, который вел это заседание, говорил, что это достаточно понятное дело. Он пообещал в течение месяца принять решение, а его приняли через полгода. Я же говорю, совпадение ли, что это было после конференции УЕФА? Не знаю.

CAS дал согласие на проведение бесплатного процесса для меня. В тот же день моему адвокату поступило предложение о сделке. Ему позвонили из УАФ и предложили соглашение. Два года – срок, который уже вышел, и я могу работать или условное наказание. Но я к тому моменту уже решил обратиться в CAS. Я был тогда уверен и уверен сейчас в своей правоте.

Сейчас, честно говоря, я, возможно, задумался бы над этим предложением. Тогда я был уверен, что CAS будет на моей стороне. Если бы я принял предложение, журналисты сказали бы: "Значит, Севидов виновен, просто пошел на сделку со следствием", – рассказал Севидов в эфире ТаТоТаке.

В апреле 2020-го тренер был дисквалифицирован на 5 лет (плюс 5 лет условно с установлением испытательного срока 2 года) по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Однако в мае 2021-го Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменение решения КДК УАФ, запретив Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. CAS подтвердил это решение – как следствие экс-тренер Карпат, Металлурга Д, Металлиста и других команд больше не сможет работать в футбольной сфере.

"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов