Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу Александра Севидова относительно отстранения от футбольной деятельности сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт учреждения.

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Вместо этого Апелляционный комитет решил удовлетворить жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ и запретил Севидову пожизненно заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, Александра Севидова в апреле прошлого года дисквалифицировали на 5 лет по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Последним местом работы специалиста стал Минай, в котором работал над созданием научно-методического отдела в клубе.

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