УАФ пожизненно отстранила Севидова от футбольной деятельности
Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола принял жесткое решение насчет Александра Севидова.
Апелляционный комитет УАФ отклонил жалобу Александра Севидова относительно отстранения от футбольной деятельности сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт учреждения.
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Вместо этого Апелляционный комитет решил удовлетворить жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ и запретил Севидову пожизненно заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Напомним, Александра Севидова в апреле прошлого года дисквалифицировали на 5 лет по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Последним местом работы специалиста стал Минай, в котором работал над созданием научно-методического отдела в клубе.
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