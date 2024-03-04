– Йожеф Йожефович, вы родились в 1940 году в Ужгороде. Город в то время уже принадлежал Венгрии. Венгры оккупировали Ужгород 10 ноября 1938 года, когда Гитлер расчленил Чехословакию. Каким было ваше детство?

– Нас было 7 детей в семье – 5 братьев, две сестры. Я был самый младший. Жили в нормальном доме. Когда пришли русаки, дом у нас забрали. Переселили в квартиру, в которой до этого жили солдаты. Детство было тяжелым. Очень тяжелым.

Динамо забрало деньги, которыми стимулировало Александрию на матч с Шахтером, – источник

– Вы до сих пор продолжаете думать на венгерском?

– Мне стыдно, что я – мадьяр. Орбан уже много лет лижет задницу Путину. Орбана давно захомутали россияне. Мне звонят журналисты из Будапешта, я им об этом тоже говорю. Переспрашивают у меня, не боюсь ли я так жестко критиковать лидера государства. Отвечаю, что мне 84 года, кого я должен бояться?

Я закончил венгерскую школу, семья разговаривала на венгерском. Я и словацкий знаю, ведь у семьи есть и словацкие корни. Когда в 1959 году приехал в Киев, учил, к сожалению, не украинский, а русский язык. Но теперь я забыл русский. Сказал своим детям и внукам, чтобы они тоже его забыли и никогда не разговаривали с русскими.

– Во время игровой карьеры вас называли "Фашистом" – за венгерские корни и то, что Венгрия воевала на стороне Германии. Помните, кто это придумал?

– Придумали в Москве. Меня это очень возмущало. Когда мы с киевским Динамо приезжали в Москву, всегда играл против местных команд на грани фола. Они меня боялись, – сказал Сабо в комментарии Champion.

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