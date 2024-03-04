– Йожефе Йожефовичу, ви народилися в 1940 році в Ужгороді. Місто на той час вже належало Угорщині. Угорці окупували Ужгород 10 листопада 1938 року, коли Гітлер розчленував Чехословаччину. Яким було ваше дитинство?

– Нас було 7 дітей в родині – 5 братів, дві сестри. Я був наймолодший. Жили в нормальному будинку. Коли прийшли русаки, будинок у нас забрали. Переселили у квартиру, в якої до цього жили солдати. Дитинство було важким. Дуже важким.

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– Ви й досі продовжуєте думати угорською?

– Мені соромно, що я – мадяр. Орбан вже багато років лиже дупу Путіну. Орбана давно захомутали росіяни. Мені телефонують журналісти з Будапешта, я їм про це теж кажу. Перепитують у мене, чи не боюся я так жорстко критикувати лідера держави. Відповідаю, що мені 84 роки, кого я маю боятися?

Я закінчив мадярську школу, родина розмовляла угорською. Я і словацьку знаю, адже в родини є і словацькі корені. Коли в 1959 році приїхав до Києва, вчив, на жаль, не українську, а російську мову. Але тепер я забув російську. Сказав своїм дітям та онукам, щоб вони теж її забули й ніколи не розмовляли з росіянами.

– Під час ігрової кар’єри вас називали "Фашистом" – за угорське коріння і те, що Угорщина воювала на боці Німеччини. Пам’ятаєте, хто це придумав?

– Придумали в Москві. Мене це дуже обурювало. Коли ми з київським Динамо приїжджали в Москву, завжди грав проти місцевих команд на межі фолу. Вони мене боялися, – сказав Сабо у коментарі Champion.

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