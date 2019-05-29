"Я выпивал бутылку виски каждую ночь", – экс-полузащитник Карпат, гол которого принес Виторулу Кубок Румынии

Бразилец Эрик де Оливейра Перейра рассказал шокирующие подробности своего пребывания в лагере Карпат.

"Это было ужасно. Ничего подобного я больше никогда не встречал в жизни. Мне угрожали, я не получил денег и не имел возможности играть. Я был лучшим игроком в Румынии, и когда переходил в Карпаты, то у меня были большие ожидания от этого проекта. Мне обещали, что я буду играть каждую неделю.

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Владелец Карпат? Я не хочу преувеличивать, но он похож на господина Бекали (Джиджи Бекали – владелец румынской Стяуа – прим. "Футбол 24"). Заходя в его офис, ты должен был выключить телефон и отдать его при входе. Кроме того, у него всегда было четыре или пять вооруженных охранников.

До этого, я всегда играл и никогда не оказывался в такой ситуации, когда мне обещают одно, а по факту происходит другое. Я не играл и не получал денег. Я ненавидел себя. Перед тем, как возвращаться домой, я останавливался перед дверью и плакал. Я не мог жаловаться своей жене и ребенку и не хотел, чтобы они видели мои переживания.

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В какой-то момент я просто впал в депрессию. Мое физическое состояние было очень плохим. Я просыпался в 8 утра, шел на полчаса в сауну, потом на полчаса – в холод, потом завтракал и собирался на тренировку. Занятие длилось два часа, после чего я приходил домой, заказывал пиццу, принимал бутылку виски и пил. Бокалы у меня стояли повсюду. И так продолжалось день, два, три, несколько месяцев. Это была настоящая депрессия.

Они заставили меня думать, что я был самым слабым игроком на планете. Они говорили мне, что отдадут деньги, но в конце концов я принял решение уйти. Клуб купил мне билет, после чего я улетел в Бразилию, так и не получив денег. Через несколько дней Карпаты перевели мне небольшую часть долга. Затем я подал жалобу в ФИФА и ушел из клуба насовсем", – рассказал Эрик де Оливейра Перейра в интервью румынской прессе.

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Напомним, Эрик выступал за Карпаты в сезоне-2011/12. После разрыва контракта с клубом, львовяне собирались наказать футболиста, но в итоге проиграли дело во всех инстанциях, включая Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Сейчас бразилец выступает за румынский Виторул и помог выиграть Кубок Румынии голом в дополнительное время.