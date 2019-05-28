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"Руководству стоит задуматься", – Фабри назвал причину ухода из Карпат

12:25 111 Читати українською
"Руководству стоит задуматься", – Фабри назвал причину ухода из Карпат
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты

Экс-наставник Карпат Фабри Гонсалес рассказал, почему покинул львовскую команду.

"Я ухожу не потому, что не могу работать. Просто нужно дать другим тренерам возможность помочь клубу. Хочу, чтобы команда спаслась от вылета. Матч с Олимпиком, когда мы потеряли победу и пропустила 2 гола за 10 минут, очень обидел меня. Я истощен, поэтому решил сделать шаг в сторону.

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Я допускал ошибки. Но ключевыми стали две проблемы: отсутствие того, кто мог бы стабильно забивать, а также трудности в средней зоне из-за травмы Клеца. Должно задуматься и руководство клуба, ведь в Карпатах часто меняются тренеры, и пользы это не приносит. Команда почти каждый год борется за выживание, тогда как такой клуб должен бороться за место в еврокубках.

В целом, мне все понравилось. И Львов, и УПЛ оставили позитивное впечатление", – сказал Фабри Футбол NEWS.

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