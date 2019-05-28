Динамо хочет подписать хавбека Карпат Онглу, – журналист

Полузащитник львовских Карпат Мартин Онгла может стать первым летним новичком киевского Динамо.

О возможном трансфере 21-летнего камерунца в киевский клуб сообщил в своем телеграмм-канале журналист Кирилл Крыжановский.

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По его словам, интерес к полузащитнику в Динамо приобретает все больше конкретики, поэтому переход Онглы в состав "бело-синих" может состояться уже летом.

До переезда в Украину Мартин Онгла преимущественно выступал за резервные команды Гранады и Барселоны, а за основной состав Гранады в его активе 10 сыгранных матчей.

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В января 2019 года Онгла на правах аренды перешел в Карпаты, в составе которых провел 13 поединков во всех турнирах, и записал на свой счет 2 забитых мяча.