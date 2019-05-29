"Я випивав пляшку віскі щоночі", – екс-півзахисник Карпат, гол якого приніс Віторулу Кубок Румунії

Бразилець Ерік де Олівейра Перейра розповів шокуючі подробиці свого перебування в таборі Карпат.

"Це було жахливо. Чогось подібного я більше ніколи не зустрічав у житті. Мені погрожували, я не отримав грошей і не мав можливості грати. Я був найкращим гравцем у Румунії, і коли переходив у Карпати, то мав великі очікування від цього проекту. Мені обіцяли, що я буду грати щотижня.

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Власник Карпат? Я не хочу перебільшувати, але він схожий на пана Бекалі (Джіджі Бекалі – власник румунської Стяуа – прим. "Футбол 24"). Заходячи в його офіс, ти повинен був вимкнути телефон і віддати його при вході. Крім того, у нього завжди було чотири або п'ять озброєних охоронців.

До цього я завжди грав і ніколи не опинявся в такій ситуації, коли мені обіцяють одне, а по факту відбувається інше. Я не грав і не отримував грошей. Я ненавидів себе. Перед тим, як повертатися додому, я зупинявся перед дверима і плакав. Я не міг скаржитися своїй дружині і дитині і не хотів, щоб вони бачили мої переживання.

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У якийсь момент я просто впав у депресію. Мій фізичний стан був дуже поганим. Я прокидався о 8-й ранку, йшов на півгодини в сауну, потім на півгодини – в холод, потім снідав і збирався на тренування. Заняття тривало дві години, після чого я приходив додому, замовляв піцу, брав пляшку віскі і пив. Келихи у мене стояли всюди. І так тривало день, два, три, кілька місяців. Це була справжня депресія.

Вони змусили мене думати, що я був найслабшим гравцем на планеті. Вони говорили мені, що віддадуть гроші, але в кінці кінців я прийняв рішення піти. Клуб купив мені квиток, після чого я полетів до Бразилії, так і не отримавши грошей. Через кілька днів Карпати перевели мені невелику частину боргу. Потім я подав скаргу до ФІФА і пішов з клубу назовсім", – розповів Ерік де Олівейра Перейра в інтерв'ю румунській пресі.

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Нагадаємо, Ерік виступав за Карпати в сезоні-2011/12. Після розриву контракту з клубом, львів'яни збиралися покарати футболіста, але в підсумку програли справу в усіх інстанціях, включаючи Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Зараз бразилець виступає за румунський Віторул і допоміг виграти Кубок Румунії голом в додатковий час.