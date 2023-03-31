Нардьелло присоединился к МЮ после знаменитого требла в 1999-м, но сыграл за первую команду "красных дьяволов" всего 4 матча. На рубеже 2000-х юному нападающему было сложно пробиться в основу, ведь тогда в команде были Сульшер, Коул, Йорк и Шерингем, а позже подъехали ван Нистелрой и Форлан. Места для Даниэля Нардьелло в команде сэра Алекса Фергюсона просто не было, поэтому сначала была аренда в Суонси, а позже и трансфер в Барнсли за 100 тысяч фунтов.

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Впрочем, кое-что из периода в Манчестер Юнайтед бывший нападающий сборной Уэльса помнит до сих пор. Правда, в этих воспоминаниях приятного не так много. О своем унижении в лагере "красных дьяволов" 40-летний Нардьелло, который ушел из футбола в 2017-м, рассказал в подкасте Under The Cosh.

"Во многих клубах для новичков существуют определенные ритуалы. Когда меня перевели из резерва Манчестер Юнайтед в первую команду, такое случилось и со мной. Моя инициация заключалась в том, чтобы заниматься сексом на столе с воображаемой женщиной. Это было ужасно. При этом пришлось еще. и комментировать: "Она блондинка? Брюнетка? Какой у тебя размер груди? Как ты это делаешь? Что ты ей говоришь?". Боже, это был ужас. Я был весь красный от стыда. Нескольким из нас пришлось пройти сквозь это.

Свидетелями этой безобразной сцены стали Рой Кин, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм, наслаждавшиеся тем позором. Я вынужден был имитировать все это на их глазах.

Но не все прошли через то, что я – кому-то повезло немного больше. Один из игроков вынужден был играть "в ложку" с Дэвидом Мэем. Оба положили ложку в рот и пытались как можно сильнее ударить соперника по голове. Но всякий раз, когда молодой опускал голову, Гиггз брал другую ложку в руку и бил его.

Был еще один случай, куда веселее. Дуайт Йорк организовал рождественскую вечеринку, на которую пригласил стриптизерш. Они вытащили из-за стола Люка Чедвика и пошли танцевать вокруг него. Он улыбался до ушей. Все присутствующие там футболисты были женаты и вели себя в пределах приличия, но тогда Дуайт организовал действительно крутую вечеринку", – цитирует Даниэля Нардьелло Daily Star.

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