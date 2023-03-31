Нардьєлло приєднався до МЮ після знаменитого треблу у 1999-му, але зіграв за першу команду "червоних дияволів" лише 4 матчі. На зламі 2000-х юному нападнику було складно пробитися в основу, адже тоді у команді були Сульшер, Коул, Йорк і Шерінгем, а пізніше під'їхали ван Ністелрой та Форлан. Місця для Даніеля Нардьєлло в команді сера Алекса Фергюсона просто не було, тому спершу була оренда в Суонсі, а згодом і трансфер у Барнслі за 100 тисяч фунтів.

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Втім, дещо із періоду в Манчестер Юнайтед колишній нападник збірної Уельсу пам'ятає і досі. Щоправда, у цих спогадах приємного не так багато. Про своє приниження у таборі "червоних дияволів" 40-річний Нардьєлло, який пішов із футболу в 2017-му, розповів у подкасті Under The Cosh.

"У багатьох клубах для новачків існують певні ритуали. Коли мене перевели із резерву Манчестер Юнайтед у першу команду, таке трапилося і зі мною. Моя ініціація полягала в тому, щоб займатися сексом на столі з уявною жінкою. Це було жахливо. При цьому довелося ще й коментувати. "Вона блондинка? Брюнетка? Який у тебе розмір грудей? Як ти це робиш? Що ти їй говориш?". Боже, це був жах. Я був весь червоний від сорому. Кільком із нас довелося пройти крізь це.

Свідками цієї потворної сцени стали Рой Кін, Раян Гіггз і Девід Бекхем, які насолоджувалися тією ганьбою. Я змушений був імітувати це все на їхніх очах.

Але не всі пройшли через те, що я – комусь пощастило трохи більше. Один із гравців змушений був грати "у ложку" з Девідом Меєм. Обоє поклали ложку до рота і намагалися якомога сильніше вдарити суперника по голові. Але кожного разу, коли молодий опускав голову, Гіггз брав іншу ложку в руку і бив його.

Був ще один випадок, куди веселіший. Дуайт Йорк організував різдвяну вечірку, на яку запросив стриптизерок. Вони витягли з-за столу Люка Чедвіка і пішли танцювати навколо нього. Він посміхався аж до вух. Всі присутні там футболісти були одружені і поводилися в межах пристойності, але тоді Дуайт організував дійсно круту вечірку", – цитує Даніеля Нардьєлло Daily Star.

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