43-летний итальянец в воскресенье был назначен главным тренером Брайтона. Сегодня, 20 сентября, "чайки" его официально представили.

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Де Дзерби принял участие в пресс-конференции, на которой был представлен английским журналистам, а также пообщался с менеджментом клуба и посетил тренировочную базу. Роберто признался, что ставит перед собой серьезные цели, ведь команда идет четвертой в английской Премьер-лиге.

"Это большой вызов. Горд, что нахожусь в молодом и серьезном клубе с четкими идеями. Буду делать то, на что способен, полагаясь на свой опыт и знания. Я считаю, что у меня очень талантливые игроки. Брайтон похож на Сассуоло по возрасту игроков, по менталитету клуба и владельцев.

Беру команду, которая занимает четвертое место – это для меня серьезный стимул. Цель – улучшить прошлогодние результаты и остаться в топ-10. У нас достаточно сильных исполнителей, я видел много матчей АПЛ. В последнее время изучал каждого индивидуально.

Команда знает, что делать на поле, имеет очень четкий стиль, но я считаю, что совершенства нет. Всегда есть что улучшать. Одно дело видеть, как они играют, другое – тренировать", – цитирует Де Дзерби TakeOneNews .

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