"Единственный нормальный агент – Шаблий. Сколько с ним работал – человек держит слово. Наглядный пример с Чогадзе. Мы договорились, что если он нам не подойдет – разрываем контракт.

Поворознюк назвал четыре клуба УПЛ, которые не стимулируют арбитров деньгами

А мог сказать: "Ничего разрывать не буду". И дальше получать деньги. Как Селезнев в Колосе, например. Ну не получилось – развернись и уйди. Начал рассказывать, что у него контракт и кто ему будет платить. Да никто не будет.

С Шаблием работают, потому что он порядочный, как по мне. Сказал – сделал. По крайней мере я не слышал, чтобы он кого-то обманул. Последнее слово за игроком. Старается выбить ему наилучшие условия.

Я всегда ненавидел агентов, считал, что буду их больно бить, потому что как начнут мозги компостировать... А с Шаблием настолько просто, что мне захотелось общаться с агентами. Если с ним поговорил – с футболистом уже не надо", – сказал Поворознюк в программе "Бомбардир".

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо