"Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты – президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все все знают, но в слух не говорят.

Гонорары арбитров УПЛ вырастут более чем вдвое – клубы существенно потеряют возможность контакта с рефери

Деньги арбитрам не дают только Ингулец, СК Днепр-1, Шахтер и Динамо. И то не всегда.

Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: "Никто никому". А потом уже со своим предложением идти к Павелко.

Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем – порядка не будет", – сказал Поворознюк в программе "Бомбардир".

Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0