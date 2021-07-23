"Єдиний нормальний агент – Шаблій. Скільки з ним працював – людина тримає слово. Наочний приклад з Чогадзе. Ми домовилися, що якщо він нам не підійде – розриваємо контракт.

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А міг сказати: "Нічого розривати не буду". І далі отримувати гроші. Як Селезньов у Колосі, наприклад. Ну не вийшло – розвернися і піди. Почав розповідати, що у нього контракт і хто йому буде платити. Та ніхто не буде.

З Шаблієм працюють, тому що він порядна людина, як на мене. Сказав – зробив. Принаймні я не чув, щоб він когось обдурив. Останнє слово за гравцем. Намагається вибити йому найкращі умови.

Я завжди ненавидів агентів, вважав, що буду їх боляче бити, тому що як почнуть мізки компостувати... А з Шаблієм настільки просто, що мені захотілося спілкуватися з агентами. Якщо з ним поговорив – з футболістом вже не треба", – сказав Поворознюк у програмі "Бомбардир".

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