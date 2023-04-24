Известный комментатор и журналист Виктор Вацко указал на специалиста, который, по его мнению, мог мы вывести киевлян на новый уровень.

"Если не брать во внимание динамовские сердца, важно, кого главным тренером видят братья Суркисы. На данный момент я восхищаюсь работой ван Леувена в Заре. Реально.

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Он должен был создавать летом новую команду в условиях ограниченных финансов. Его Заря сейчас играет на уровне с Шахтером, а может и интереснее. Но это мои мысли. Я не знаю, какой у него контракт с Зарей, какая там компенсация", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, ван Леувен возглавил Зарю в июне 2022 года. После 22-х туров луганчане под его руководством идут на третьей строчке, отставая от СК Днепр-1 на 2 очка. Контракт нидерландского специалиста с "мужиками" действует до 30 июня 2025 года.

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