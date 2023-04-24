"Еще перед матчем с Шахтером я знал, что Луческу готовится к операции. Его болезнь требует срочного вмешательства, чтобы потом, по возможности, вернуться к работе в киевском клубе.

Вацко: Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо

Шовковский в последнее время очень сблизился с Луческу. Легенда Динамо – это тот человек, который сейчас должен подхватить клубный флаг. Останется ли Шовковский тренером Динамо, когда уйдет Луческу? Здесь очень интересная история.

Сейчас решение такое, что Мирча делает операцию, проходит реабилитацию и на лето возвращается к работе в Динамо. Шовковский будет исполняющим обязанности тренера до окончания чемпионата. После матча с Шахтером президент киевлян пришел и объявил об этом футболистам, сказав, что здоровье Луческу зависит от них. Что они должны все сделать, чтобы он быстрее реабилитировался и т. д.

Сейчас не стоит вопрос о том, останется ли Шовковский тренером Динамо или нет. Абсолютно. Но если с ним команда успешно отыграет этот отрезок – он будет преемником Луческу. Все зависит от него. Если будет позитив, это произойдет. Если нет – тогда будет поиск тренера. Но это лишь третий вариант развития ситуации. Могут искать как за рубежом, так и в Украине", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шовковский временно будет руководить командой, пока Мирча Луческу будет восстанавливаться после операции. После 22-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, набрав 41 очко.

Динамо – Шахтер: Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову