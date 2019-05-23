"Я в Ман Сіті скину фото, тебе виженуть з команди" – як Зінченко відсвяткував чемпіонство Шахтаря

Гравці Шахтаря пожартували над гравцем Манчестер Сіті Олександром Зінченком, коли той позував з трофеєм УПЛ.

"Тільки не розбий, я тебе прошу. Я в Ман Сіті фотку скину, тебе з команди виженуть", – пожартував Микола Матвієнко, поки Зінченко позував з трофеєм та медаллю переможця УПЛ, передає твіттер Брутального футболу.

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Нагадаємо, що Шахтар став чемпіоном УПЛ за три тури до кінця чемпіонату у матчі 29-го туру проти Зорі завдяки голу Мораєса. Церемонія нагородження Шахтаря пройшла одразу після матчу проти Динамо, на який завітав Олександр Зінченко, аби підтримати екс-партнерів.

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