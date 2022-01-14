Бразильский вингер выложил на своей странице в социальной сети Instagram нарезку наилучших моментов своего пребывания в Аяксе, дополнив щемящий видеоряд словами: "Аякс, с тех пор как ты стал частью моей жизни, я уже никогда не был прежним. Спасибо за положительное влияние на меня".

Нерес проходит медосмотр в Киеве – Шахтер может объявить звездного новичка уже завтра

Напомним, нидерландский клуб объявил о трансфере Нереса в Шахтер, однако дончане пока не подтвердили переход. Вингер уже прошел медосмотр в Киеве и, скорее всего, завтра, 15 января, станет полноправным новичком "оранжево-черных".

Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду