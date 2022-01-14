Экс-футболист Аякса Давид Нерес уже в ближайшее время станет полноценным игроком "горняков".

Бразильский вингер Давид Нерес уже прибыл в Киев и проходит медосмотр в столице Украины, сообщает Tribuna.

Нерес официально перешел в Шахтер – Аякс назвал сумму трансфера

В случае успешных тестов с 24-летним игроком будет подписан контракт. Ожидается, что Шахтер объявит Нереса в субботу, 15 января.

Напомним, ранее Аякс объявил о договоренности с Шахтером относительно своего игрока и даже озвучил сумму трансфера – 12 млн евро с возможностью ее увеличения до 16 млн с учетом разных бонусов. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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