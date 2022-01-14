Бразильський вінгер виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Іnstagram нарізку накращих моментів свого перебування у Аяксі, доповнивши щемливий відеоряд словами: "Аякс, відколи ти став частиною мого життя, я вже ніколи не був колишнім. Дякую за позитивний вплив на мене".

Нерес проходить медогляд у Києві – Шахтар може оголосити зіркового новачка вже завтра

Нагадаємо, нідерландський клуб оголосив про трансфер Нереса у Шахтар, однак донеччани поки не підтвердили перехід. Вінгер вже пройшов медогляд у Києві і, скоріше за все, завтра, 15 січня, стане повноправним новачком "помаранчево-чорних".

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