"Я уже на всякий случай "реанимацию вызвал": Коноплянка – о своем самом памятном матче

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о поединке, в котором едва не потерял зрение.

"Это был матч с Металлистом. Никогда не забуду, как шипы Горяинова пролетели у меня возле глаз. Я уже на всякий случай "реанимацию вызвал". И кто бы мог подумать, что именно в этом моменте, когда шипы пролетают у меня возле мозгов, я получаю травму и выбываю на два месяца из-за того, что мне сзади наступают на икру.

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Как это возможно? Просто у меня икры, как говорит Марлос, как в elephant (слон – прим.), – трудно их не задеть. Я тот матч не забуду никогда – это была такая бойня! Игры с Металлистом были очень серьезные. А когда мы ехали через весь Харьков? Было такое ощущение, что люди поднимают наш автобус и хотят его просто раскачать. Вот так они создавали давление, чтобы мы начинали переживать, думали не о футболе", – цитирует Коноплянку официальный сайт Шахтера.

Напомним, Евгений начал свою профессиональную карьеру в Днепре в 2006 году. На клубном уровне успел поиграть также в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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