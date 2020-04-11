toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

"Я уже на всякий случай "реанимацию вызвал": Коноплянка – о своем самом памятном матче

11 апреля 23:07 27 Читати українською
"Я уже на всякий случай "реанимацию вызвал": Коноплянка – о своем самом памятном матче
Евгений Коноплянка / Твиттер Евгения Коноплянки

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о поединке, в котором едва не потерял зрение.

"Это был матч с Металлистом. Никогда не забуду, как шипы Горяинова пролетели у меня возле глаз. Я уже на всякий случай "реанимацию вызвал". И кто бы мог подумать, что именно в этом моменте, когда шипы пролетают у меня возле мозгов, я получаю травму и выбываю на два месяца из-за того, что мне сзади наступают на икру.

Коноплянка признался, какой стадион произвел на него наибольшее впечатление

Как это возможно? Просто у меня икры, как говорит Марлос, как в elephant (слон – прим.), – трудно их не задеть. Я тот матч не забуду никогда – это была такая бойня! Игры с Металлистом были очень серьезные. А когда мы ехали через весь Харьков? Было такое ощущение, что люди поднимают наш автобус и хотят его просто раскачать. Вот так они создавали давление, чтобы мы начинали переживать, думали не о футболе", – цитирует Коноплянку официальный сайт Шахтера.

Напомним, Евгений начал свою профессиональную карьеру в Днепре в 2006 году. На клубном уровне успел поиграть также в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо

blog_ava
Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"
11 апреля
607
Теги
Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Александр Горяинов Александр Горяинов Металлист Металлист
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
29
мин
Челси
16:00
Уотфорд
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук