Коноплянка признался, какой стадион произвел на него наибольшее впечатление

Полузащитник донецкого Шахтера поделился мыслями относительно бывшей арены "горняков" в Донецке.

"Никогда не гулял в Донецке. Мы проводили там матчи, у нас была прогулка в парке, как у всех команд. Но с самим городом я не сильно знаком.

Коноплянка признался, что хотел бы изменить в своей карьере

Я успел поиграть на Донбасс Арене – она ​​великолепна. Я играл на многих роскошных стадионах, но сравнить с ней могу только Альянц-Арену мюнхенской Баварии. Есть у них какое-то сходство. На Донбасс Арене были замечательные матчи – например, в составе Днепра, когда мы играли против Шахтера на выезде", – сказал Коноплянка в прямом эфире на клубной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Евгений выступал в Днепре с 2006 по 2015 год. В 2019-м, после четырехлетнего вояжа за границу, вернулся в УПЛ и стал игроком "оранжево-черных".

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