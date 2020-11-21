Как известно, "красные" надолго потеряли двух центрбеков – ван Дейка и Гомеса. Позже проблемы со здоровьем возникли у Робертсона и Александер-Арнольда, но фланговые защитники вскоре вернутся к игре.

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Юрген Клопп не уверен, что кадровый кризис заставит Ливерпуль выйти на трансферный рынок в январе.

"Я не знаю, что будет. Посмотрим. Конечно, не исключен вариант, что мы будем искать усиление на трансферном рынке. Но я уже был в похожей ситуации в Боруссии Д. Когда я пришел в команду в 2008 году, то вынужден был играть с 20-летними Хуммельсом и Суботичем, которые провели почти весь сезон. Впоследствии они сформировали очень надежный дуэт защитников.

Поэтому на данный момент нас все хорошо. В Ливерпуле тоже есть талантливая молодежь, на которую мы рассчитываем. Уверен, что молодые ребята помогут команде", – цитирует Клоппа Goal.com.

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