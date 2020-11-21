Наставник мерсисайдців не панікує через проблеми своєї команди в захисній ланці.

Як відомо, "червоні" надовго втратили двох центрбеків – ван Дейка та Гомеса. Пізніше проблеми зі здоров'ям виникли у Робертсона та Александер-Арнольда, але флангові оборонці незабаром повернуться до гри.

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Юрген Клопп не впевнений, що кадрова криза змусить Ліверпуль вийти на трансферний ринок у січні.

"Я не знаю, що буде. Побачимо. Звісно, не виключений варіант, що ми шукатимемо підсилення на трансферному ринку. Але я вже був у схожій ситуації в Борусії Д. Коли я прийшов у команду в 2008 році, то змушений був грати з 20-річними Хуммельсом та Суботічем, які провели майже весь сезон. Згодом вони сформували дуже надійний дует оборонців.

Тому на даний моменту нас все добре. В Ліверпулі теж є талановита молодь, на яку ми розраховуємо. Впевнений, що молоді хлопці допоможуть команді", – цитує Клоппа Goal.com.

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