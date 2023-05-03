Так называемый "болельщик" Арсенала получит наказание за свои действия во время поединка 34-го тура АПЛ.

Мудрик появился на поле на 71-й минуте игры при счете 3:1 в пользу Арсенала. Фанаты хозяев встретили украинца не слишком тепло. Михаил, который зимой мог перейти именно в Арсенал, получил порцию иронии и свиста в свой адрес, а один из поклонников "канониров" посветил футболисту лазером в лицо.

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Нарушитель общественного порядка уже задержан. Он находится под стражей. Кроме него, правоохранители задержали еще несколько человек по подозрению в незаконном распространении билетов, сообщает Football.London.

Арсенал отреагировал на инцидент с Мудриком, назвав его опасным и совершенно неприемлемым. "Был осуществлен арест 21-летнего мужчины, который использовал лазер во время последнего матча. Такое поведение опасно и абсолютно неприемлемо. Арсенал будет полностью способствовать полиции во время расследования. Очевидно, мы примем самые решительные меры", – говорится в заявлении "канониров".

Напомним, Челси проиграл все 6 матчей под руководством Фрэнка Лэмпарда. В последний раз команда Мудрика выигрывала еще 11 марта.

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