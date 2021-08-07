"Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов – волшебных и не очень удачных. Но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или увидеть тебя на Камп Ноу в футболке другого клуба. Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи все сложилось как нельзя лучше. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой", – написал Иньеста в Instagram.

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"Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в Барселоне. Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали.

Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял, потому что ты – великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в Барселоне и мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что будущее будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю", – отреагировал Суарес.

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