Лионель Месси готов сказать прощальное слово после 21 года выступлений за Барселону.

Каталонский клуб на своем официальном сайте анонсировал завершающую пресс-конференцию 34-летней легенды. Она состоится завтра, начало в 13:00 по киевскому времени.

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В четверг (5 августа) Барселона подтвердила, что подписать новый контракт с Месси не удастся. Аргентинец всю профессиональную карьеру проводил в столице Каталонии. Лео дебютировал за первую команду Барселоны в октябре 2004-го. С тех пор форвард вместе с "сине-гранатовыми" выиграл 35 трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание Месси считается ПСЖ, который уже ведет активные переговоры с нападающим.

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