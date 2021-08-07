"Ми провели разом 14 років, пережили безліч моментів – чарівних і не дуже вдалих. Але ми завжди залишалися разом. Дуже складно уявити клуб без тебе або побачити тебе на Камп Ноу у футболці іншого клубу. Бажаю, щоб у тебе і твоєї сім'ї все склалося якнайкраще. Удачі, Лео. Було приємно грати з тобою", – написав Іньєста в Instagram.

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"Потрібно багато слів, щоб розповісти історію, написану тобою в Барселоні. Клуб, в якому ти виріс, клуб, який ти так любиш, і стільки титулів, які ти виграв, поки не став найкращим футболістом, якого коли-небудь знали.

Я завжди буду вдячний за те, як ти мене прийняв, бо ти – велика людина. Пишаюся тим, що розділив тисячі прекрасних моментів в Барселоні і що мені пощастило грати з тобою. Я щиро сподіваюся, що майбутнє буде найкращим варіантом для тебе і твоєї сім'ї. Я так сильно тебе люблю", – відреагував Суарес.

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