Феерия Малиновского в видеообзоре матча Олимпиакос – Аталанта – 0:3
22:43 - Читати українською
Руслан Малиновский стал героем поединка 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Аталантой. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Йоаким Меле 40’
40’ Йоаким Меле
Разгром греков начал Йоаким Меле. Полуфиналист Евро выиграл силовой забег у оппонента и четко пробил мимо голкипера.
Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ
После перерыва феерил Малиновский. Украинец в течение считанных минут положил два роскошных гола, расстреливая девятки ворот Олимпиакоса. После первого мяча Руслан показал футболку с надписью "Нет войне в Украине". 3:0 – Аталанта уверенно победила и шагает в 1/8 финала ЛЕ.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter