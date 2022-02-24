Руслан Малиновский стал героем поединка 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Аталантой. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Разгром греков начал Йоаким Меле. Полуфиналист Евро выиграл силовой забег у оппонента и четко пробил мимо голкипера.

Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ

После перерыва феерил Малиновский. Украинец в течение считанных минут положил два роскошных гола, расстреливая девятки ворот Олимпиакоса. После первого мяча Руслан показал футболку с надписью "Нет войне в Украине". 3:0 – Аталанта уверенно победила и шагает в 1/8 финала ЛЕ.