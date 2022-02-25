Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розуміє, що футбол для Руслана Маліновського відійшов на другий план.

"Ми всі зараз переживаємо важкий момент, а Руслан і поготів. Вранці я запитав його, чи він готовий грати, тому що його батьки та інші члени сім'ї наразі перебувають в Україні.

Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Олімпіакос – Аталанта – 0:3

Футбол не може вирішити цієї проблеми, але я сподіваюся, що він може зробити невеликий внесок у те, щоб усі відчули себе ближче один до одного", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський оформив дубль і став головним героєм поєдинку 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса (3:0). Після першого гола хавбек показав майку з написом "Ні війні в Україні".

Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ