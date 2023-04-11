"Я слышал от президента Динамо только одну фамилию": Цыганык назвал тренера из УПЛ, которым интересовались киевляне
Журналист Игорь Цыганык признался, кого Игорь Суркис хотел видеть на тренерском мостике команды.
"В Динамо не рассматривают ни одного тренера, который сейчас работает в УПЛ. Я слышал только одну фамилию от Игоря Суркиса, честно говоря.
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Когда снимали Хацкевича, он тогда рассматривал возможность приглашения Вернидуба. Это единственный тренер из тех, что работают в УПЛ, о котором я слышал, что он может возглавить Динамо.
Ни Григорчук, ни Скрипник никогда даже не были кандидатами на должность главного тренера киевлян. Как и ван Леувен – насколько я понимаю, его кандидатура не рассматривалась", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, накануне Мирча Луческу заявил о проблемах со здоровьем – у 77-летнего наставника диагностировали коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Болезнь требует операции и может заставить румына завязать с футболом.
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