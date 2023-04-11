"В Динамо не рассматривают ни одного тренера, который сейчас работает в УПЛ. Я слышал только одну фамилию от Игоря Суркиса, честно говоря.

"Автобусы здесь ни при чем": известный врач пролил свет на проблему Луческу

Когда снимали Хацкевича, он тогда рассматривал возможность приглашения Вернидуба. Это единственный тренер из тех, что работают в УПЛ, о котором я слышал, что он может возглавить Динамо.

Ни Григорчук, ни Скрипник никогда даже не были кандидатами на должность главного тренера киевлян. Как и ван Леувен – насколько я понимаю, его кандидатура не рассматривалась", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, накануне Мирча Луческу заявил о проблемах со здоровьем – у 77-летнего наставника диагностировали коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Болезнь требует операции и может заставить румына завязать с футболом.

Ребров отказал болгарам, Суркис заговорил о Яремчуке, а Луческу намекнул на отставку