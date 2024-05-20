Полузащитник сборной Франции и Реала Орельен Чуамени продолжает восстановление после травмы.

В начале мая 24-летний француз получил повреждение в полуфинале ЛЧ против Баварии. У Орельена Чуамени диагностировали стрессовый перелом плюсневой кости левой ноги.

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Как информирует Marca, француз не успеет восстановиться от повреждения до 1 июня. А это означает, что Чуамени пропустит финал Лиги чемпионов. Сейчас полузащитник надеется выздороветь до начала Евро-2024.

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Напомним, что Реал в финале Лиги чемпионов сыграет против Боруссии Д. Чемпионат Европы стартует в Германии 14 июня.

Орельен Чуамени в текущем сезоне сыграл за мадридцев в 38 матчах. В его активе три гола и один ассист.

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