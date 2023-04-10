"Футбол 24" продолжает мониторить то, что происходит в футбольной и внефутбольной жизни украинских легионеров. Очередной понедельничный обзор, в котором немало новостей, которые имеют отношение и к внутреннему чемпионату.

Фанаты Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов