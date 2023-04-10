Ребров отказал болгарам, Суркис заговорил о Яремчуке, а Луческу намекнул на отставку
10 апреля 20:22 - Читати українською
Футбольный уикенд принес украинским болельщикам очередную порцию адреналина. Среди провальных выступлений Зинченко, Мудрика и Малиновского нашлось место и настоящим героям.
"Футбол 24" продолжает мониторить то, что происходит в футбольной и внефутбольной жизни украинских легионеров. Очередной понедельничный обзор, в котором немало новостей, которые имеют отношение и к внутреннему чемпионату.
Фанаты Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов
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