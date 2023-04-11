"Я чув від президента Динамо тільки одне прізвище": Циганик назвав тренера з УПЛ, яким цікавилися кияни
Журналіст Ігор Циганик зізнався, кого Ігор Суркіс хотів бачити на тренерському містку команди.
"У Динамо не розглядають жодного тренера, який зараз працює в УПЛ. Я чув тільки одне прізвище від Ігоря Суркіса, чесно кажучи.
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Коли знімали Хацкевича, він тоді розглядав можливість запрошення Вернидуба. Це єдиний тренер з тих, що працюють в УПЛ, про якого я чув, що він може очолити Динамо.
Ані Григорчук, ані Скрипник ніколи навіть не були кандидатами на посаду головного тренера киян. Як і ван Леувен – наскільки я розумію, його кандидатура не розглядалась", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, напередодні Мірча Луческу заявив про проблеми зі здоров'ям – у 77-річного наставника діагностували коксартроз (артроз кульшового суглоба). Хвороба потребує операції і може змусити румуна зав'язати з футболом.
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