Главный тренер Барселоны Хави грубо ругался на арбитров во время матча с Лас-Пальмасом (2:1) в 19-м туре чемпионата Испании.

На 23-й минуте арбитр Пабло Фуэртес не зафиксировал фол на Серхи Роберто. В этом эпизоде капитан Барселоны получил желтую карточку за споры с арбитром. Хави выразил недовольство решением судьи и также получил предупреждение.

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Как сообщает Marca, после показанной желтой карточки главный тренер "блаугранас" хлопнул себя ладонью по лицу. Таким жестом в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или аморально.

Кроме того, тренер Барселоны выкрикнул оскорбление в адрес арбитра: "Я с**л на твою еб***ю мать" (me cago en tu puta madre). Однако Хави избежал прямой красной карточки, поскольку никто из членов судейской бригады не услышал слов тренера.

Напомним, что Барселона одержала победу над Лас-Пальмасом на последних минутах матча. Победный гол забил Гюндоган с пенальти.

Сейчас каталонцы находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом. От Жироны и Реала они отстают на семь очков.

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