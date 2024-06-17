"Знали, что у Украины немало качественных футболистов. Они показали исторический результат, выйдя в четвертьфинал на прошлом Евро. У них классный тренер, игроки выступают за клубы топ-класса. Мы были готовы к тяжелой игре, но хорошо готовились и одержали победу, против которой никто не может ничего сказать.

Румыния – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Иногда ты ищешь ошибки, иногда – провоцируешь защитников, чтобы они это сделали. Мы сделали и то, и другое, нам это удалось. Просто доволен тем, как сыграла команда, позитивно смотрю в будущее. У нас несколько дней, чтобы разобраться и подготовиться еще лучше к следующему матчу с Бельгией.

Не могу сравнивать уровень желания наш и Украины. Могу лишь сказать, что наши игроки вышли на матч с большими сердцами. Выложились на все 100%. Иногда мы можем сыграть не лучшим образом, но против Украины показали максимум.

Относительно поддержки трибун в Мюнхене... Было ощущение, что играем дома. Очень много было переживаний у румынских болельщиков, много неприятных моментов. За нас тяжело болеть, потому что мы редко побеждаем. Но мы подарили настоящие эмоции и счастье, наслаждение. Благодарен, что они приехали сюда", – сказал Йорданеску в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Румынии впервые с 2000 года выиграла матч чемпионатов Европы, разгромив Украину со счетом 3:0.

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