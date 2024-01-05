Головний тренер Барселони Хаві грубо лаявся на арбітрів під час матчу з Лас-Пальмасом (2:1) у 19 турі чемпіонату Іспанії.

На 23-й хвилині арбітр Пабло Фуертес не зафіксував фол на Серхі Роберто. У цьому епізоді капітан Барселони отримав жовту картку за суперечки з арбітром. Хаві висловив невдоволення рішенням судді й також отримав попередження.

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Як повідомляє Marca, після показаної жовтої картки головний тренер "блаугранас" ляснув себе долонею по обличчю. Таким жестом в Іспанії показують, що інша людина поводиться безсоромно або аморально.

Крім того, тренер Барселони вигукнув образу на адресу арбітра: "Я с**в на твою йо**ну матір" (me cago en tu puta madre). Однак Хаві уникнув прямої червоної картки, оскільки ніхто з членів суддівської бригади не почув слів тренера.

Нагадаємо, що Барселона здобула перемогу над Лас-Пальмасом на останніх хвилинах матчу. Переможний гол забив Ґюндоґан із пенальті.

Наразі каталонці перебувають на третьому місці в турнірній таблиці Ла Ліги з 41 балом. Від Жирони та Реала вони відстають на сім очок.

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