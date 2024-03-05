В Азиатской Лиге чемпионов команда португальца проиграла с минимальным счетом 0:1 Аль-Айну. Криштиану пытался повлиять на ход встречи, впрочем, старания нападающего были тщетными.

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Во втором тайме Роналду попытался обыграть своих соперников благодаря дриблингу. Португалец в присущей его манере сделал несколько обманных движений, а затем пытался развернуться с мячом. Однако такой финт Криштиану не удался.

Напомним, что ответный матч между Аль-Насром и Аль-Айном состоится 11 марта.

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